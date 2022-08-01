«россия пробила дно в истории терроризма»: Зеленский об обстрелах Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрелы Запорожской АЭС одним из величайших преступлений россии.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию так очевидно для угроз всему миру и выдвижения каких-то условий. Абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской АЭС. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность.
– Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины за ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности для всей Европы, – сказал Зеленский.