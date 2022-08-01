ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: рф потеряла в Украине две эскадрильи истребителей Су-35

Уже 170-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 11 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 августа.

Информация постоянно обновляется:

00:24 рф потеряла в Украине две эскадрильи новейших истребителей Су-35, это около 24 самолетов, а теперь готовит возвращение в строй старых бомбардировщиков Су-24М.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов, пишет «Украинская правда».

- Самолеты Су-35 также показали низкий уровень живучести. За время полномасштабной агрессии оккупанты потеряли две эскадрильи таких самолетов, это около 24 единиц, - заявил Громов.

По данным Генштаба, россия поставляла Китаю самолеты Су-35. Из 24 единиц исправными было только 9, что говорит о низкой эффективности и ненадежности этой техники. Наибольшее количество отказов в эксплуатации этих самолетов приходилось на бортовые системы.

00:12 Украинские военные показали, какой «динамической защитой» оснащен трофейный российский танк Т-80БВМ. На кадрах видно, что в коробках динамической защиты боевой машины – не взрывчатое вещество, подрыв которого навстречу снаряду может ослабить ударное воздействие на броню, а резиновые пластины.

00:09 Журналист Владимир Золкин объявил, что заплатит украинским военным за взятие в плен оккупантов - от 200 до 600 долларов, в зависимости от статуса и происхождения пленного.