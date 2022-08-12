Война на Николаевщине: Авиация нанесла удары по вражескому опорному пункту и по скоплению оккупантов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 августа, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 11 августа доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

07:19 Обстановка в южной операционной зоне стабильно напряжена, но под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 11 августа.

Враг ограничен в продвижении по суше, враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение для демонстрации силы вдоль линии столкновения.

В направлении наших позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено восемь ударов вертолетами, четыре удара штурмовой авиацией. Наших потерь нет.

В результате удара РСЗО «Смерч» по Березнеговатому ранению получил местный житель.

Нашей авиацией нанесены два удара. По опорному пункту врага, недалеко от Андреевки, и по скоплению вражеской сил и техники возле Брускинского.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач в сутки обеспечены потери врага в количестве 19 рашистов, четырех единиц бронированной и автомобильной техники и еще одного склада боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

Корабельная группировка в штормовом море изменений не претерпела. Угроза ракетного удара 16 «Калибрамы» сохраняется на высоком уровне вероятности. Как и атаки с воздуха, и временно оккупированной суши.