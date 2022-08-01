Вторжение в Украину затормозило российскую экономику на четыре года, падение продолжается, – Bloomberg

Вторжение путина в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад и существенно снизит темпы ее роста в будущем. Антироссийские санкции Запада и колоссальные расходы на армию значительно сократили объем ВВП страны по сравнению с прошлыми годами.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно исследованию агентства, базирующегося на анализе двенадцати экспертов, ВВП россии в годовом исчислении сократился на 4,7%.

«Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись во втором квартале текущего года к показателям 2018-го. Сокращение может замедлиться в четвертом квартале, поскольку мягкая денежно-кредитная политика будет поддерживать спрос. В то же время, в 2023 году экономика потеряет еще 2% из-за того, что запрет на энергоносители в Европе будет тормозить экспорт», — заявил экономист Александр Исаков.

В Bloomberg отмечают, что из-за ограничения Запада некоторые отрасли российской промышленности понесут огромные потери. В качестве примера ресурс приводит автомобилестроение, которое напрямую зависит от импортных запчастей и деталей.

Также в материале говорится, что россии удалось избежать стремительного падения экономики за счет внедрения ограничения на движение капитала и резко повысив процентные ставки. Добыча нефти начала возобновляться, а расходы домохозяйств демонстрируют признаки стабилизации. Эксперты подчеркивают, что меры по смягчению денежно-кредитной политики в последние месяцы начали ослаблять влияние международных санкций. Такая реакция обеспечила мягкое падение экономики. Тем не менее эксперты считают, что своего минимума она достигнет в середине 2023 года.

Напомним, что за месяц россия потеряла $2 миллиарда дохода от экспорта нефти.