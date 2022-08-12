Турецкая компания Baykar хочет создавать в Украине новые модели беспилотников

Турецкая компания Baykar намерена построить в Украине не просто завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и создавать в Украине Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma – новый беспилотный истребитель.

Об этом рассказал гендиректор Baykar Халук Байрактар ​​в интервью Фонду «Вернись живым».

Как известно, Baykar создала в Украине компанию по производству беспилотников, а также приобрела участок под строительство завода.

Глава компании-производителя «Байрактаров» заявил, что видит Украину как стратегического партнера, хочет сделать производственной базой и имеет долгосрочные планы по совместным проектам.

Baykar приступила к строительству фабрики в Украине, исследовательского центра и центра передового производства, где планируют производить все системы: не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение и т.д.

– У нас было такое видение. В этой связи наши инвестиционные планы продвигаются прямо сейчас. Для этих сделок мы находимся на этапе планирования проекта. В скором времени мы также хотим начать реальные инвестиции, – сказал Халук Байрактар.

Он рассказал, что у компании уже есть структура и техническая инженерная команда, работающая в поддержку Украины.

– Наше желание – чтобы однажды на заводе в Украине мы смогли создавать Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а также новый Bayraktar Kizilelma – беспилотный истребитель, – сказал Халук Байрактар.

Bayraktar Kizilelma («Красное яблоко») – это реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА с украинским двигателем, разрабатываемый турецкой оборонной компанией Baykar. Прототип нового боевого беспилотника был показан в марте 2022 года.

Напомним, как Эрдоган рассказал, что путин просил его открыть в россии завод по производству беспилотников Bayraktar, но в Турции заявили, что не рассматриваются вопросы возможного сотрудничества с россией в изготовлении БПЛА.

Также напомним, как пресс-секретарь путина обещал, что россия уничтожит завод по производству Bayraktar, который в Украине намерена построить компания зятя Эрдогана.