Апелляционный суд усилил меры пресечения двум информаторам оккупантов в Николаеве

Николаевский апелляционный суд избрал более строгие меры пресечения двум жителям Николаева – 51-летней женщине, подозреваемой в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и 47-летнему мужчине, подозреваемому в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее подозреваемую в госизмене женщину суд первой инстанции отпустил под домашний арест. А другому фигурнату суд дал возможность покинуть СИЗО под залог в 200 тысяч гривен.

Прокуроры обжаловали эти решения в апелляционной инстанции, настаивая на избрании более строгих мер пресечения.

Женщине вместо домашнего ареста избрано содержание под стражей без права внесения залога, а мужчине – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,56 миллиона гривен.

Как уже сообщалось ранее, женщина задержана в мае. Она, действуя в составе агентурной сети, переслала на мобильный телефон организатора фотоизображения документа с указанием персональных данных 71 военнослужащего одной из воинских частей Украины.

Мужчина был задержан в августе этого года. Он через группы в социальных сетях и мессенджерах передавал врагу координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе.

Напомним, как в Николаеве назначили два года испытательного срока для местной жительницы, которая несколько лет работала на российскую разведку и передавала врагам данные об ВСУ, руководстве города и общественно-политической обстановке в населенном пункте. Сначала ей сообщили о подозрении в части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»), но в результате в суд обвинительный акт поступил с другой, более легкой квалификацией – по части 1 статьи 110 УК («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

Также напомним, как информатору оккупантов в Николаеве Юрию Арбатскому, который заявил, что сдавал ВСУ из-за «отмены в школе дочери русского языка», назначили арест с залогом в 700 тысяч гривен. Несколько позже суд дал другому корректировщику огня оккупантов по Николаеву возможность выйти под залог в 200 тысяч гривен.