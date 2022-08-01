россия, которая создала угрозу безопасности Запорожской АЭС, отказалась от ее демилитаризации

Постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

Об этом он заявил во время своего выступления на заседания Совбеза ООН.

- Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить, - заявил Небензя.

По его словам, Россия защищает АЭС, в том числе от возможных терактов.

Как известно, в ночь с 11 на 12 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

Напомним, что российские оккупанты четыре раза за день обстреляли территорию Запорожской АЭС – один из снарядов упал возле энергоблока.