В МВД готовятся к разным ситуациям на захваченной россиянами ЗАЭС, возможна эвакуация населения

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что поскольку контроль Запорожской АЭС отсутствует, МВД готовится к любым сценариям.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Пока мы абсолютно ответственно можем утверждать, что адекватный контроль за действиями Запорожской АЭС отсутствует. Сегодня он фактически находится не просто в руках врага, но и в руках неопытных специалистов, которые действительно могут допустить трагедию. Оставшиеся там украинские специалисты частично не допускаются к участкам, где они должны быть. Как известно на территории станции сегодня находится военная техника рф. Все это оценивается как самый высокий уровень угрозы», – сообщил Денис Монастырский.

Министр отметил, что украинское правительство уже обратилось к МАГАТЭ, с тем чтобы эта организация обеспечила надлежащий контроль за этой атомной электростанцией.

«Говоря о ситуации на ЗАЭС, все мы видели обстрелы, которые производили российские войска по энергоблоку. Это ужасно. Напомню, что это самая большая атомная электростанция в Европе, которая имеет шесть энергоблоков. И трудно даже представить тот масштаб трагедии, который может быть, если россияне и дальше там останутся. После последних обстрелов станции мы убедились, что для них нет никаких сдерживающих факторов. Они готовы к любым действиям, несмотря на последствия. Это говорит о том, что уже сегодня мы должны готовиться к любым сценариям», – отметил глава МВД Украины.

Министр подтвердил, что уже сегодня МВД вместе с ГСЧС и Минрегионом обсуждает разные сценарии, в том числе и эвакуацию населения окрестных населенных пунктов.

Каждый ядерный объект имеет четкий, жесткий план действий при возникновении чрезвычайной ситуации, отметили в МВД.

Напомним, что российские оккупанты четыре раза в день обстреляли территорию Запорожской АЭС – один из снарядов упал возле энергоблока.