В Черкасской области арестовали активы россиянина на ₴17 миллионов – его фирма переводила деньги подрядчикам оборонпрома рф

В Черкасской области суд арестовал корпоративные права предприятий гражданина рф на сумму более 17 миллионов гривен в рамках уголовного производства по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст.110-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, три украинских предприятия, владельцем которых является гражданин рф, на протяжении 2016-2021 годов осуществляли денежные переводы компаниям, выполнявшим заказы для оборонпрома рф по изготовления оружия, его частей и боеприпасов к нему.

Решается вопрос о передаче арестованного имущества в АРМА.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Черкасской области при оперативном сопровождении УСС в Черкасской области ДСР Нацполиции Украины.