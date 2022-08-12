В Украине запустили чатбот, который поможет узнать информацию о близких в плену

В Украине создали чатбот в Telegram, в котором можно узнать информацию о военнопленных.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В этом чатботе достаточно лишь предоставить необходимую личную информацию и сообщить фамилию, имя и отчество человека, судьбу которого пытаетесь выяснить.

В течение 15 минут обрабатываются и предоставляются самые свежие данные, которые есть в распоряжении Национального информационного бюро, Координационного штаба по обращению с военнопленными, других ведомств, а также Международного Комитета Красного Креста.

Чатбот создан Национальным информационным бюро совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, что в ГУР рассказали, как действовать, если человек попал в плен.