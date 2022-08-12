«Точно не сможет сидеть на стуле ровно»: Мэр Мелитополя рассказал, что партизаны взорвали очередного коллаборанта

Олег Шостак В пятницу, 12 августа, в Мелитополе партизаны взорвали приспешника российских оккупантов, коллаборанта Олега Шостака.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

Как известно, утром в Мелитополе раздался взрыв.

«Взрывное предупреждение от мелитопольского подполья - охота на готовящихся к псевдореферендуму коллаборантов начата. Сегодня: у коллаборантов подгорает заднее место. В прямом смысле. «По заслугам» получил один из руководителей избирательного штаба «единой рассеи» – руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала «МТВ-Плюс». Систематически транслируя в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы пылкой любви мелитопольцев к «россии». Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана», - написал глава Мелитополя.

Также Федоров напомнил, что на этой неделе взорвали главный штаб «единой россии» по пр. Б. Хмельницкого в Мелитополе.

«Логово рашистов в самом центре города с круглосуточной охраной! Там орки формировали фальшивые списки и осуществляли подкуп избирателей. Итог: напуганные оккупанты поняли, что даже вооруженным до зубов безопасного места на украинской земле им не найти», - написал городской голова Мелитополя.

На прошлой неделе, по словам Федорова, сожгли дом коллаборантки - сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков Мелитопольского района, всеми способами активно готовившегося к «голосованию».

«Плюс подрезали ножом двух приспешников оккупационной «власти», которые наперегонки бегали по селам с непонятными «списками». Итог: минус все жители нескольких населённых пунктов, которые в дальнейшем наотрез отказываются помогать оккупантам. Охота на организаторов референдума продолжается! Мы благодарны сотням мелитопольцев, которые ежедневно информируют нас об активистах и членах избиркомов на анонимный электронный ящик zradnyk@mlt.gov.ua. Ни одно ваше сообщение не остается без внимания», - добавил Федоров.

Напомним, как назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо 5 августа заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Через время стало известно, что гауляйтера Сальдо ввели в медикаментозную кому, его могли отравить.

А несколько ранее в Каховке подорвали автомобиль «криминального авторитера» Ефима, который он сотрудничал с оккупантами и обещал расправу над украинцами.

Еще напомним, что в сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области 11 июля заявляли о попытке ликвидировать главаря этой организации Владимира Сальдо.

Также в Запорожской области было совершено покушение на главу оккупационной «администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.