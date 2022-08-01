«Хваленое ПВО не сработало в очередной раз»: Оккупанты сами высмеяли попытки россии отрицать удар по аэродрому в Крыму

Оккупанты сами высмеяли попытки российской пропаганды отрицать удар по аэродрому в Крыму.

Соответствующий перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты пожаловались на то, что в рядах их военных не хватает пехоты, обсудили удар по Крыму и ситуацию с их сослуживцем, которого, судя по всему сильно ранило.

«-Говорят, что это, возможно-возможно полгода, ну, и нас расформируют. Но не факт, что мы домой поедем, понял?

-Ага.

-Нас могут просто раскидать по другим частям, не, ну может в ДНР и поедем, но только не домой именно, понял?

-Ага.

-В ДНР пехоты не хватает, вот даже в новостях пишут, бл*ть.

-Ага.

-Галимой пехоты, которая будет брать это все, блин. Так что может мы еще тут, бл*ть, ах*енно будем вспоминать это все, блин.

-А по новостям че говорят?

-По новостям, что по новостям? Ничего такого, бл*ть, там по Крыму, бл*ть, в Крыму аэропорт какой-то, ну, говорят, взорвался там, «небрежность». При заправке боеприпасы взорвались, блин, в Крыму, бл*ть.

-Кого, заправки? Въеб*ли укропы ракетами.

-Ну! А хохлы говорят, что да, ракетами, бл*ть.

-А россияне по телевизору них*я, это была небрежность, не сознаются них*я. Укропы говорит – да, что это они въеб*ли, я знаю, а эти чего-то бл*ть морозятся.

-Чтоб стыдно не было.

-Ну да, там же небо на замке, тут на, прилет, них*я себе, бл*ть.

-Хваленое ПВО не сработало в очередной раз.

-Ну да, это ж приколись еще и в Крыму, бл*ть, это ж паника там будет, я *бу, бл*ть.

-Да, может еще по мосту въ*бут по…

-Ну да, это ж вообще тогда приколись, бл*ть, захват россии, если окажется, блин, на нет… И пизд*ц, блин.

-За Петю знаешь же, да?

-Да, конечно, пошел посрать, блин. Я *бу, блин. А там у вас ни антишокового, них*я не было, да? Все ж отдали? П*здец, я представляю, как он орал там.

-Да, еще солнце светило на рану, как будто бл*ть на костре жгут наживо».