Приставляли пистолет и нож к голове: Сотрудники СБУ идентифицировали друга Кадырова, который пытал подростка во время оккупации Киевщины

Служба безопасности Украины идентифицировала приятеля Кадырова, пытавшего подростка во время временной оккупации Киевщины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Сообщается, что в начале марта, находясь на территории поселка Бабинцы Бучанского района, захватчик вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных местных домов и похитил подростка.

Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) росгвардии в чеченской республике «Ахмат» – Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова.

Как сообщает Госбюро расследования, подозреваемый заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где по его приказу военнослужащие рф схватили парня. Они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос. После этого посадили парня в бронированный автомобиль и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию об ВСУ.

Согласно тексту подозрения, Бисаев взял в плен 15-летнего сына старосты пгт Бабинцы. Когда у кадыровца не получилось узнать данные о ВСУ или теробороне, то он отпустил несовершеннолетнего пленника.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также преступника идентифицировали украинские разведчики. Тогда в ГУР МО сообщали, что часть информации о нем слили представители силовых структур рф.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения киберполиция идентифицировала более 13 тысяч российских военнослужащих, совершавших военные преступления.