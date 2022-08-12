В СНБО считают, что рф готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского

Россияне готовят провокацию против президента Украины Владимира Зеленского. Также возможны провокации со стороны россии ко Дню независимости Украины 24 августа.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Они этим занимаются постоянно. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также мы располагаем информацией о планах противника почти по всем направлениям», – отметил он.

Данилов добавил, что не все может оказаться под контролем, но это нормально в условиях войны. При этом секретарь СНБО заверил, что специалисты постоянно работают над тем, чтобы узнавать планы врага и давать им достойный отпор.

Напомним, что ранее Бойченко заявил, что показательное судилище над защитниками Мариуполя оккупанты могут провести на День Независимости.