В оккупированной Горловке Донецкой области Вооруженные силы Украины ликвидировали основателя «российской весны-2014», одного из предводителей «ДНР» Юрия Крикуленко.

Об этом сообщает «НВ».

Украинская артиллерия высокоточным ударом нанесла поражение по месту концентрации боевиков. Среди них оказался криминальный авторитет, экс-депутат ДНР и владелец развлекательного центра Бермуды Юрий Крикуленко.

Он до 2014 года являлся депутатом городского совета. Он стал основателем русской весны в Горловке, а затем перешел на сторону оккупантов. Долгое время пытался возобновить свои уголовные схемы вывоза металлолома, у него были конфликты с еще одним представителем криминального мира в Горловке Арменом Саркисяном.

10 августа журналист Денис Казанский сообщил, что в Горловке произошел пожар в клубе Бермуды. По его словам, в это время в Бермудах проходило важное совещание.