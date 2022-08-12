В оккупированном Севастополе в госпитале отравили оккупантов, - журналист

В 1472-м военно-морском госпитале в оккупированном Севастополе от отравления погибло 8 российских оккупантов, еще 18 в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил украинский журналист Роман Цымбалюк.
«По причине того, что руководство решило потравить крыс, разбросав по всему госпиталю яд для грызунов, включая кухню, в 1472 военно-морском госпитале (Севастополь) из-за отравления продуктами, в которые попал яд, погибло 8 военнослужащих вс рф, 18 – находятся в тяжелом состоянии в реанимации», - сообщил журналист.