В феврале оккупанты запутались в картах и наступали в противоположную сторону от Харькова, - председатель ОТГ

Глава Дергачевской общины Харьковской области Вячеслав Задоренко заявил, что в феврале российские оккупанты планировали идти «брать Харьков», но запутались в картах и двинулись в противоположную сторону.

Об этом сообщает «НВ».

– Российские войска перегруппировались и 26 февраля колонной шли в город Харьков. Но они путались в топографии, в картах, – сказал он.

По его словам, войска России поехали в населенный пункт Безруки и через луга пытались выйти на окраины Дергачей.

– В тех лугах их начали разбивать, и они выскочили, снова перепутали, повернули не налево, а направо и двинулись в сторону Золочевской общины (в противоположную сторону от Харькова), – рассказал он.

Задоренко заявил, что оккупанты поднялись на холм и наверху ВСУ «разгатили эту колонну».