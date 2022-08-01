В феврале оккупанты запутались в картах и наступали в противоположную сторону от Харькова, - председатель ОТГ

Глава Дергачевской общины Харьковской области Вячеслав Задоренко заявил, что в феврале российские оккупанты планировали идти «брать Харьков», но запутались в картах и двинулись в противоположную сторону.
Об этом сообщает «НВ».
– Российские войска перегруппировались и 26 февраля колонной шли в город Харьков. Но они путались в топографии, в картах, – сказал он.
По его словам, войска России поехали в населенный пункт Безруки и через луга пытались выйти на окраины Дергачей.
– В тех лугах их начали разбивать, и они выскочили, снова перепутали, повернули не налево, а направо и двинулись в сторону Золочевской общины (в противоположную сторону от Харькова), – рассказал он.
Задоренко заявил, что оккупанты поднялись на холм и наверху ВСУ «разгатили эту колонну».