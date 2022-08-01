СБУ заблокировала деятельность киевской компании, входившей в структуру «Газпром нефти»

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность компании кремлевского монополиста «Газпром нефть», которая работала в Киеве.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Предприятие входило в структуру «Газпром нефть», владельцы которого принадлежат к ближайшему окружению высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

Установлено, что представители украинского «филиала» перечисляли часть доходов в федеральный бюджет россии, из которого страна-агрессор брала средства для подготовки и осуществления полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.

По данным следствия, руководители столичного предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, применяемых для техобслуживания транспортных агрегатов.

Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили более 27 тонн российских смазочных масел, которые находились в емкостях с маркировкой российской корпорации. Стоимость изъятой продукции составляет около 10 миллионов гривен.

По материалам Службы безопасности весь конфискованный товар будет передан на нужды ВСУ.

Напомним, Служба безопасности задержала предателя, передававшего оккупантам геолокации городской инфраструктуры. Именно по его «наводке» агрессоры осуществили ракетные удары по зданию облгосадминистрации и еще 7 гражданских объектах.