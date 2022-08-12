В Николаевской области полиция, СБУ и прокуратура два месяца «думали» и наконец открыли уголовное производство на фанатку оккупантов

В Николаевской области полиция и СБУ открыли уголовное производство против 20-летней девушки, поддерживавшей оккупантов.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и полиции Николаевской области.

Подозреваемая живет в Березнеговатском районе, который уже долгое время находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

«В социальной сети девушка распространяла собственноручно изготовленные агитационные ролики и фотоматериалы по оправданию действий российских оккупантов и их глорифификации. Сейчас ей грозит до пяти лет заключения», – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователи сообщили ей о подозрении по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии россии против Украины, глорификация ее участников»).

Досудебное расследование осуществляется отделением полиции №2 Баштанского отдела полиции.

Напомним, что о действиях подозреваемой Анны Прозоровой стало известно еще 19 июня. Уголовное производство против нее было открыто почти через два месяца.