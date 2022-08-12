Оккупанты потеряли убитыми как минимум 1 тысячу офицеров и это снизит боеспособность российской армии

Согласно данным российских соцсетей и трофейным документам, авторы проекта Killed in Ukraine установили личные данные ровно 1000 российских генералов и офицеров, уничтоженных защитниками Украины, начиная с 24 февраля.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
«По имеющимся публичным данным самих российских источников россия потеряла 10 генералов. Особое значение я обращаю на огромные подтвержденные потери младших офицеров в звене младший лейтенант-капитан – 722 человека. Именно эти люди командуют взводами, ротами, батареями, то есть они непосредственно ведут в бой и, я бы сказал, делают войну».
«В России нет самостоятельного сержантского корпуса, поэтому потери младших офицеров имеют ключевое значение для определения боеспособности войск. Такие потери опытных на своих должностях командиров для российской армии в такой срок неприемлемы, восстановить их россияне не смогут», - считает журналист.
Именно большие потери убитыми и ранеными младших командиров определяют резкое падение боеспособности противника, не способность российских войск проломить украинскую оборону, несмотря на многократное преимущество в боевой технике и боеприпасах. российская армия может получить новые танки и пушки, но она не может быстро заменить рот или батарей.
«Если у людей нет децентрализованного управления, если нет боеспособности на уровне рта-батарея, и прежде всего в качестве командования, количество вооруженных людей в форме не играет никакого значения, разве что создает очень дорогую и ценную массовку. Уничтожение российского командного состава на поле боя имеет не меньшее значение для разгрома российской армии, чем уничтожение логистики», - отметил Бутусов.