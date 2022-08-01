На Кинбурне оккупанты похищают людей – не прошедших «фильтрацию» держат в яме

На Кинбурнской косе оккупанты похищают людей и держат их в яме, вырытой в земле.

Об этом сообщает издание «Наше місто».

Сообщается, что коса находится практически в блокаде. Единственная дорога со стороны Херсона перекрыта оккупантами. В начале июля на этой дороге при попытке вернуться в Покровку из Голой Пристани в своей машине российскими фашистами была расстреляна семья.

Транспортное сообщение с «материком» возможно только моторными лодками. Движение паромов и катеров по Днепро-Бугскому лиману запрещено. Моторная лодка не вместительна и расходует много топлива, поэтому по «дороге жизни» привозят только самое необходимое – лекарства, крупы, муку, топливо и запчасти для пожарных машин.

«Работает украинская мобильная связь и интернет. Плохо и с перебоями, потому что ближайшие вышки теперь находятся по ту сторону лимана – в Очакове. Магазины, а тем более кафе не работают».