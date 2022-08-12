«российские убийцы не должны пользоваться шенгеном»: Зеленский настаивает, чтобы россиянам запретили въезд в ЕС

После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к россии – как к государству-террористу. И поэтому нужно запретить россиянам въезд в Евросоюз по туристическим или бизнес-делам.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

- Я благодарю Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Евросоюзе вопросы о визах для граждан государства-террориста.

- Мы понимаем, что есть люди, которые действительно нуждаются в защите, преследуемые в россии. Следовательно, они должны получить помощь от цивилизованного мира через беженство, через просьбы о приюте. Но это для борющихся, для тех, кого преследуют. Это не должно относиться к отдыху россиян в Европе, их бизнес-делам.