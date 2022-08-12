«российские убийцы не должны пользоваться шенгеном»: Зеленский настаивает, чтобы россиянам запретили въезд в ЕС

После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к россии – как к государству-террористу. И поэтому нужно запретить россиянам въезд в Евросоюз по туристическим или бизнес-делам.
Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Я благодарю Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Евросоюзе вопросы о визах для граждан государства-террориста.
- Мы понимаем, что есть люди, которые действительно нуждаются в защите, преследуемые в россии. Следовательно, они должны получить помощь от цивилизованного мира через беженство, через просьбы о приюте. Но это для борющихся, для тех, кого преследуют. Это не должно относиться к отдыху россиян в Европе, их бизнес-делам.
- Должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит. Главное, чтобы человек просто рассчитался за товары, – сказал Зеленский.