ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Пентагоне заявили, что не передавали Украине оружия для удара по Крыму

Уже 171-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 12 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 13 августа.

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00:32 США не передавали Украине вооружений, которыми она могла бы нанести удар по аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил журналист «Голоса Америки» Джефф Селдин со ссылкой на представителя Минобороны США, пишет УНИАН.

- США не передавали Украине никакого оружия, которым можно было бы нанести удар по аэродрому «Саки» в Крыму, - заявил представитель Пентагона на закрытом брифинге для американских СМИ.

00:02 Министр обороны Швеции Петер Хультквист предположил, что королевство будет производить оружие для Украины.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

- Это я не исключаю, но пока рано говорить, - сказал он.

На конференции в Копенгагене с участием глав оборонных ведомств 17 стран было определено три основных направления долгосрочной поддержки Украины: обучение военных, разминирование территорий и производство вооружений.

- Мы вовлечены во все три области, но потом посмотрим, как все сложится, - сообщил министр.

По словам шведского министра, заинтересованность в производстве оружия для Украины также выразили Словакия, Польша и Чехия.