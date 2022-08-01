Война на Николаевщине: Авиация нанесла пять ударов по скоплениям оккупантов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 13 августа, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 12 августа доступна по этой ссылке.

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07:11 Обстановка в южной операционной зоне стабильно напряжена, но контролируется. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, предпочитая тактику контрбатарейной борьбы и авиационных ударов, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 12 августа.

Враг отчаянно в течение дня трижды пытался вести штурмовые действия при поддержке танкового огня в направлении Андреевки, Широкого и Александровки. Удачи не имел. С потерями ретировался.

Вражеская штурмовая авиация и вертолеты семь раз атаковали наши позиции вдоль линии столкновения и освобожденные населенные пункты.

Стремясь разрушать инфраструктуру Николаевщины и психологически давить на жителей Одесчины, враг с самолета Су-35 по направлению к Черному морю атаковал ракетой Х-59 западную часть Николаевской области. Потерь и разрушений нет.

В ответ нашей авиацией нанесено пять ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением его использования по назначению.

Подтвержденные потери врага составляют 46 рашистов, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага – доразведываются.

Среди 11 кораблей и катеров вражеского флота, курсирующих вдоль побережья Крыма в новороссийск, на боевом дежурстве остаются два носителя крылатых ракет типа «Калибр» и один большой десантный корабль.