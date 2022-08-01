Появились спутниковые фото белорусского аэродрома «Зябровка», на котором происходили взрывы

Maxar Technologies показала последствия чрезвычайного происшествия на аэродроме «Зябровка» в Гомельской области республики беларусь.

Два спутниковых снимка объекта выложены в Twitter компании.

Как известно, в районе белорусского аэродрома «Зябровка» в ночь с 10 на 11 августа раздались взрывы. В минобороны беларуси заявляли, что, «произошло возгорание одной из единиц техники».

Фото Maxar Technologies датированы 12 августа, то есть минимум спустя сутки после происшествия.

Видны следы от пожара, вероятно, самолета на главной взлетно-посадочной полосе, поблизости видна сгоревшая растительность.

New #satelliteimagery, from August 12, 2022, of #Ziabrovka airfield in southern #Belarus that reportedly had several explosions & blasts earlier this week. In today’s imagery, scorch marks from a recent blast can be seen on the main runway & burned vegetation is evident nearby. pic.twitter.com/6vRpcXcNPH — Maxar Technologies (@Maxar) August 12, 2022

Отметим, что российские войска используют этот аэродром в качестве своей военной базы и разместили там зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. С территории Зябровки оккупанты обстреливают приграничные районы Украины.

Напомним, во вторник, 9 августа, в районе военного аэродрома российской армии у села Новофедоровка оккупированного Крыма раздалось несколько взрывов. Позже выяснилось, что удар был нанесен по военному аэродрому и складам с боеприпасами и техникой оккупантов.

Также сообщалось, что россия не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО.