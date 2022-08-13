В Луганской области оккупанты за еду выманивают информацию о мужчинах призывного возраста

В оккупированных городах Луганской области россияне прибегают к новым методам принудительной мобилизации.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Во время обходов многоэтажек они втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. Оставляют на дежурство возле закрытых подъездов военных, которые ожидают, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой. Кстати, большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они и охотятся», – сообщил Гайдай.