Возле Бучи нашли тело еще одного убитого россиянами мирного жителя

В Бучанском районе Киевской области найдено тело мужчины, которого во время оккупации убили российские солдаты.

Об этом сообщили в горсовете Бучи.

«Пешим патрулем третьей роты Добровольческого формирования Бучанской территориальной общины в лесу ближе к обочине дороги Блиставица-Здвижовка обнаружено тело человека», - говорится в сообщении.

Как отмечено, погибший был жителем Киева 1964 года рождения, расстрелянным захватчиками. Его дочь была похищена оккупантами и вывезена на территорию беларуси 28 февраля.

Возбуждено уголовное расследование.

Напомним, как возле села Новое Залесье в Киевской области нашли тело мирного жителя, погибшего от рук российских оккупантов.