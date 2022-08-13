Боль в голове, переломы рук, самострелы: В СБУ обнародовали переговоры оккупантов с лайфхаками для побега из войны

СБУ собрала подборку новых «лайфхаков», которые рашисты используют для побега домой.

Аудиозапись обнародовала пресс-центр Службы безопасности Украины.

В СБУ отмечают, что последние перехваты свидетельствуют о том, что оккупанты деморализованы и считают войну в Украине настоящим адом. У части из них преобладают мысли: как бежать домой. И они, не скрывая, обсуждают это с родственниками.

Так мать делится с сыном «афганским» дедовым рецептом, как симулировать психическое расстройство:

«Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь, и ...натягивать каску на глаза, понял?.. Дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, короче, чтоб ты, типа, включал васю».

А вот другому «герою» друг предложил безболезненно сломать руку:

«Нажрись и с танка пизд#нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед… Прыгай, как щучкой в воду. Главное, бля#ь, обе не сломай…».

Но наиболее «изощренными» оказались контрактники элитной «краснознаменной» 39-й отдельной мотострелковой бригады. Они просто на марше простреливали друг другу мягкие части тела, чтобы не было последствий для здоровья.

К слову, это не помогло им возвратиться домой. Их подлечили и снова отправили в подразделение. Им командиру пришлось перед командованием объяснять такие «доблестные» и прицельные ранения своих подчиненных.