Резников призвал участников «Рамштайна» помочь с наказанием военных преступников россии: «После победы догоним каждого»

Министр обороны Алексей Резников инициирует обращение через Министерство иностранных дел к странам-участницам Ukraine Defence Contact Group с просьбой делегировать в Украину экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям.

Об этом министр сообщил в Facebook.

Он подчеркнул, что ответственность россиян за военные преступления будет неотвратимой.

Резников напомнил, что Силы обороны Украины обнародовали 12 августа совместное заявление, чтобы привлечь внимание мира к положению украинских военнопленных, в первую очередь – защитников и защитниц Мариуполя, над которыми российские власти совершают расправу в нарушение всех законов, правил и обычаев ведения войны.

Как подчеркнул глава Минобороны, «жестокое массовое убийство российскими оккупантами украинских военнопленных в Оленовке в очередной раз проявило преступную сущность и бесчеловечную природу всего, что пытается принести кремль на нашу землю. И от чего мы защищаем не только Украину, но и весь свободный мир».

«Не сомневаюсь, что после победы Украины в этой войне мы тем или иным способом «догоним» каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам. Представители Сил обороны Украины неоднократно и очень четко высказывались по этому поводу. Рано или поздно, но это произойдет», - отметил он.

В то же время, заявил Резников, ответ должен быть не только принципиальным, но и системным. Важной составляющей противодействия военным преступлениям должна стать демонстрация, что наказание будет неотвратимым и не ограниченным во времени.

В первую очередь, подчеркнул министр, это касается не рядовых исполнителей, а лиц, отдающих приказы, поощряющих или оправдывающих преступления.

«Ответственность тех, кто сеет ложь и ненависть, также никто не отменял. Практики Нюрнберга в этом плане очень помогают», - отметил он.

По словам министра обороны, «чтобы это стало реальностью, помимо всего прочего, мы должны с холодной головой предложить систему правовых мер реагирования на военные преступления во время войны, которой Европа не видела уже 80 лет. И включает элементы, которые могут не в полной мере быть охвачены действующими нормами права».

Как отметил Резников, намеренно совершив массовое убийство в Оленовке, российская федерация сознательно нарушила:

- IV Конвенцию о законах и обычаях войны на суше и приложение к ней;

- Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными;

- Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Данное преступление, кроме реакции таких институтов как Международный уголовный суд, Международный суд ООН и ЕСПЧ, требует решительной реакции ООН, убежден Резников, поскольку речь идет о сознательном пренебрежении признанными международно-правовыми обычаями, к которым согласно резолюции Совбеза ООН от 1993 года относятся все Женевские конвенции. Именно ООН должна заставить россию допустить представителей Красного Креста к украинским военнопленным в Оленовке.

Также, по убеждению министра, привлечение преступников к ответственности должно стать частью совместных усилий международной коалиции, которая противодействует российской агрессии.

Именно поэтому он инициирует обращение через МИД Украины к странам-участницам Ukraine Defence Contact Group (известная в Украине как формат «Рамштайн») с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям.

Цель инициативы – создать международные группы, которые будут помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений в Украине, а также анализировать практические аспекты наказания за военные преступления, совершенные во время войны, и включающие много гибридных элементов.

«Координация в сфере наказания российских преступников может стать важным дополнением работы по оказанию помощи оружием, в чем «Рамштайн» благодаря лидерству великого друга Украины и моего друга – министра обороны США Ллойда Остина III уже продемонстрировал выдающиеся результаты», - отметил Резников.

Также, подчеркнул министр, он уже обратился через МИД к президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано о необходимости интерпретации статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом современных условий и обстоятельств ужасных преступлений российской федерации против украинских военнопленных, в частности в контексте рассмотрения конкретного дела украинских военнопленных, решение по которому может стать направлением при рассмотрении других дел.