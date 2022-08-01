Оккупанты назначили «руководителем» Снигиревки сепаратиста и наркомана из Николаева

По Снигиревке Барбашов передвигается с автоматом «Главой» оккупационной администрации в Снигиревке захватчики назначили Юрия Барбашова.

Об этом сообщают российские СМИ, которым Барбашов уже активно раздает комментарии для пропагандистских сюжетов.

Как известно, Юрий Барбашов ранее жил в Николаеве и работал на местных телеканалах. В 2014 году он поддерживал сепаратистов и был активным участником «антимайдана» в Николаеве.

Барбашова не раз замечали на «собраниях», которые возглавлял сепаратист, экс-нардеп от «партии регионов» Олег Царев. В частности, Барбашов ездил на эти мероприятия в оккупированный Донецк.

Позже николаевский сепаратист Юрий Барбашов сбежал к боевикам в Луганск, став «ополченцем» местной «народной республики».

Стоит отметить, что что Барбашов числился в картотеках николаевской милиции как наркоман – его поймали в 2011 году на хранении конопли, но боевик «лнр» за этот проступок отделался всего лишь штрафом.