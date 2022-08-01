Оккупанты продолжают обстрел ЗАЭС и готовят провокацию, – ГУР

Оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС с территории села Водяное и готовят провокации под украинским флагом.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве напомнили, что один из артиллерийских ударов рашистов повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один «прилет» привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало значительную задымление. Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части.

«Одновременно оккупанты активно создают «картинку» для собственной пропаганды. С этой целью на станцию недавно завезли два автобуса «массовки», которые должны выполнять роль «местных жителей и персонала». Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках. К стеле «Энергодар» на въезде в город рашисты подогнали самоходную артиллерийскую установку «Пион» с нанесенной белой краской буквой Z. На САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций для обвинения ВСУ», - сообщили в ГУР.

Напомним, что ранее российские оккупанты четыре раза за день обстреляли территорию Запорожской АЭС – один из снарядов упал возле энергоблока.