В Киеве контрразведка задержала информаторшу оккупантов, которая сообщала врагу о дислокации ВСУ

СБУ задержала 35-летнюю жительницу Киева, действовавшую в интересах страны-агрессора. Женщина, имея антиукраинскую позицию, собирала информацию о расположении украинских военных подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры столицы.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Подходящие фото- и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый Telegram-канал.

Контрразведчики задержали информатора при попытке распространить очередные данные о дислокации военнослужащих одной из воинских частей города.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по части 3 статьи 114-2 («Несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения.

Разоблачение информаторки проводили сотрудники ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, как и информатора ФСБ, корректировавшего вражеские обстрелы на Донбассе, приговорили к 12 годам тюрьмы.