В Одессе россиянин сел за шпионаж на 2,5 года и пожертвовал ВСУ 100 тысяч долларов

В Одессе по соглашению о признании виновности гражданина рф наказали 2,5 годами лишения свободы за передачу данных о ВСУ. Также он должен пожертвовать украинской армии почти 100 тысяч долларов США.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Приморского райсуда Одессы.

Уроженец москвы Денис Азаров, который работает ведущим инженером в Национальном исследовательском ядерном университете Московского инженерно-физического института, с 24 февраля по 13 марта создал на облачном хранилище электронный документ, к которому имели доступ другие лица, находящиеся на территории рф. В этот документ россиянин по начало июня вносил данные о дислокации подразделений ВСУ в Одессе.

Азаров заключил с прокурором соглашение о признании виновности по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения, боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ […], совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения»). В документе прокурор и обвиняемый согласовали меру наказания – два года и шесть месяцев лишения свободы.

Одним из смягчающим наказание обстоятельством признали то, что обвиняемый перечислил НБУ 99 тысяч 993 доллара для поддержки Вооруженных сил Украины.

В итоге суд утвердил это соглашение, назначив информатору оккупантов оговоренное наказание.