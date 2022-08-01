В результате полномасштабного вторжения рф было разрушено 139 объектов культурного наследия Украины

По состоянию на 11 августа 2022 Министерство культуры и информационной политики Украины зафиксировало уже 464 эпизода военных преступлений россии против украинского культурного наследия.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в результате обстрелов российских оккупантов потерпели разрушения и повреждения 139 объектов культурного наследия Украины. Это 23 памятника национального значения, 109 памятников местного значения, 108 объектов ценной исторической застройки и 7 вновь выявленных объектов культурного наследия.

Кроме того, были уничтожены или пострадали: 361 художественный объект и заведение культуры. Из которых – 162 религиозных сооружений, 70 зданий культуры и других художественных центров. А также 51 мемориальный памятник, 44 библиотеки, 34 музея и заповедника.

Преступления российских кафиров были зафиксированы в 15 регионах Украины. Больше всего повреждений обнаружено в Харьковской и Донецкой областях.