Украинская журналистка получила стипендию на обучение в Королевском колледже Лондона

Шефредактор онлайн-издания «Восточный вариант» и главная редактор и соучредитель сайта журналистики решений «Рубрика» Анастасия Руденко будет учиться на программе стратегических коммуникаций в одном из самых престижных университетов Великобритании — King's College London.

Этой новостью она поделилась в сообщении в Facebook, пишет «Дитектор Медиа».

«До сих пор сложно поверить, но это факт. Выиграла стипендию на обучение в одном из самых престижных университетов Великобритании – King's College London – на программу стратегических коммуникаций. Еще и Department of War Studies», — отметила Анастасия Руденко.

При этом редактор планирует продолжить работу в медийных проектах: «Напротив, готова брать нагрузки еще более серьезные. Потому что такое время. Потому что сверхчеловеческие нагрузки сейчас берут на себя все, кто нас защищают, а мы должны на них равняться и помогать».

В 2021 году Анастасия Руденко вошла в рейтинг «30 до 30: Кто творит будущее украинских медиа», а проект «Рубрика» номинировался на две награды в длинном списке премии «Высокие стандарты журналистики-2021». Родилась в Славянске, изучала политологию на философском факультете Киевского национального университета имени Шевченко. Еще студенткой начала работать в газете «День».