В россии начали скрытую подготовку к введению «промышленной мобилизации»

В россии начали осуществление скрытых мероприятий так называемой «промышленной мобилизации» компаний и предприятий оборонного сектора.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

В частности, в компании «ростех» с начала августа введен запрет на отпуска для всего руководящего состава и значительной части рабочего персонала. В некоторых компаниях, входящих в состав «ростех», «перенос отпусков на неопределенный срок» касается 100% работников.

Также военно-промышленная комиссия рф (председатель комиссии – путин) готовит изменения в программу государственного оборонного заказа на 2022 год, предполагающие увеличение расходов на 600-700 млрд рос. рублей. Утверждение перемен ожидается в начале сентября.

«Цель скрытой «промышленной мобилизации» – обеспечение ведения боевых действий на территории Украины. При этом уже в ближайшее время ожидается введение аналогичных мер на других оборонных предприятиях рф Кампания по отмене отпусков также связана с мерами установления полного контроля за передвижением персонала оборонных предприятий. В первую очередь руководящего состава, на фоне последних громких дел по обвинению в государственной измене отдельных представителей научных кругов рф», - говорится в сообщении.

В настоящее время в состав государственной компании «ростех» входит более 800 компаний и предприятий разных отраслей производства. Портфель корпорации включает в себя до 40% всего объема государственного оборонного заказа и приоритетные гражданские программы.

Как известно, из-за санкций предприятия ОПК россии пытаются найти аналоги сотен наименований комплектующих для своих самолетов.