Первые четыре гаубицы Zuzana уже в Украине

Министр обороны Словакии Ярослав Надж подтвердил, что первые четыре гаубицы Zuzana уже находятся на вооружении украинских военных.

«Словакия помогает защитить жизнь невинных украинцев! Рады подтвердить, что первые четыре гаубицы Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил и готовы к развертыванию для защиты от российских агрессоров», - сообщил Надж.

Эта поставка пополнила украинское войско еще одной 155-мм артиллерийской системой после M109, CAESAR, KRAB, M777, FH-70 и Panzerhaubitz 2000.