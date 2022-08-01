Первые четыре гаубицы Zuzana уже в Украине

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14.08.2022 01:03

Министр обороны Словакии Ярослав Надж подтвердил, что первые четыре гаубицы Zuzana уже находятся на вооружении украинских военных.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надж.

«Словакия помогает защитить жизнь невинных украинцев! Рады подтвердить, что первые четыре гаубицы Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил и готовы к развертыванию для защиты от российских агрессоров», - сообщил Надж.

Эта поставка пополнила украинское войско еще одной 155-мм артиллерийской системой после M109, CAESAR, KRAB, M777, FH-70 и Panzerhaubitz 2000.

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