Залужный: ВСУ разгромили пятую часть российской армии, вовлеченной в войну в Украине

ВСУ разгромили пятую часть подразделений российских войск, вовлеченных в войну в Украине.

Об этом в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный.

«Во время сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне. Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена», - написал Залужный.

Залужный также проинформировал Милли о том, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.

«Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам», – отметил главнокомандующий ВСУ.

Как известно, согласно сведению Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 13 августа Вооруженные силы Украины ликвидировали более 42 тысяч российских солдат.