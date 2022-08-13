«Работаем с парламентариями»: Министр МВД заявил, что закон о легализации оружия примут в ближайшее время

Верховная Рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия. Предполагается, что украинцы смогут приобретать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в эфире телемарафона, пишет «Новое время».

По словам министра, позиция МВД заключается в том, что для защиты жилья украинцы должны иметь право владеть огнестрельным оружием, в том числе пистолетами.

«Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что мы видим риски для общественной безопасности, которые превышают выгоды, которые может иметь такая норма. Сейчас мы работаем с парламентариями. Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, первое чтение уже было принято, сейчас готовится закон ко второму чтению. Я думаю, что в течение ближайшего времени он будет вынесен на рассмотрение парламента», — отметил Монастырский.

2 июня Монастырский заявил, что все граждане Украины должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов.

Почти 59% участников опроса в приложении госуслуг Дія поддержали владение украинцами оружия для личной защиты.

25 мая в Дії начался опрос о том, какой вариант владения оружия граждане Украины считают целесообразным. Опрос создали по инициативе МВД.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что, по его мнению, Украине нужна либерализация и легализация оборота оружия.