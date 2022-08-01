«Ни дня не теряем»: Зеленский рассказал, что борьба на Юге дает хорошие новости

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Юге есть «хорошие новости» об уничтожении сил и средств оккупантов на юге.

Об этом шла речь в его традиционном вечернем обращении.

– Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем – уменьшаем потенциал оккупантов, - сказал Глава государства.

Также Зеленский отметил, что в Донбассе продолжаются жестокие бои.

- Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов – артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там – просто герои, – сказал он.

В Харьковской области, по словам президента, «украинская оборона крепкая, и попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются».