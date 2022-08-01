ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ уничтожили три склада и три базы врага в Херсонской области

Уже 172-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 13 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 августа.

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