Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО). Французский парламент одобрил протоколы 2 августа.

Об этом сообщает BFMTV.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая – после трех месяцев войны России против Украины. Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.

Принятие обеих стран в Альянс на июньском саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции, которая наконец сняла его - но еще не окончательно и продолжает выдвигать требования к Хельсинки и Стокгольму.