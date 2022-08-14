Журналисты установили командиров российского наемника, который пытал и казнил бойца ВСУ

Российским военным преступником Очуром-Суге Монгушем, который отрезал гениталии и казнил пленного украинского военного, командуют двое российских наемников из подразделения «Ахмат». Их зовут Дмитрий Кобреев и Михаил Чилингарян.

Об этом говорится в новом расследовании «Слідство.Інфо».

Журналисты проанализировали десятки видеозаписей и сотни фотографий, где фигурируют наемники из этого подразделения и садист Монгуш. Оказалось, что командует этим подразделением россиянин Дмитрий Кобреев с псевдонимом «Кобра».

Рамзан Кадыров представляет Кобреева как временно исполняющего командира полка «Ахмат». Он также появляется на разных пропагандистских видео и представляется как руководитель спецподразделения. Идентифицировать подлинное лицо «Кобры» нам удалось с помощью программ по распознаванию лиц, поиску в российских соцсетях и архивных веб-страницах.

Кобреев идентифицирует себя как «кадыровца», кричит на видеозаписях «Ахмат – сила!» и другие характерные лозунги. При этом он не имеет никакого отношения к чеченскому народу, поскольку является обычным военным наемником, участвовавшим в различных военных конфликтах на стороне оккупационной армии России. В своих старых интервью Кобреев рассказывал, что воевал на стороне России во время войны в Грузии.

После этого, весной 2014 года, Кобреев в составе «казачества» приехал в Крым, где помогал оккупационной армии РФ аннексировать украинский полуостров. Через несколько месяцев, Дмитрий Кобреев присоединился к террористической группировке «Новороссия», где вместе с другими боевиками совершал преступления и воевал против украинской армии.

В оккупированном Донецке Дмитрий Кобреев женился на украинке Юлии Поддуевой, которая сменила свою фамилию на Кобреева.

Непосредственным командиром тувинца-садиста Очур-суге Монгуша является, вероятно, россиянин Михаил Чилингарян. Он указан в сюжетах русской пропаганды как «заместитель командира подразделения Ахмат». Также мы заметили, что Чилингарян и садист Монгуш регулярно появляются вместе на видео.

В своих соцсетях Чилингарян указывает, что учился в Пензенском артиллерийском инженерном институте.

Аналитики украинской компании «Мольфар» нашли документы из российских баз данных, согласно которым Чилингарян долгое время работал в Росгвардии Ростовской области. На найденных нами видео отчетливо виден его шеврон, который идентичен именно шеврону Росгвардии.