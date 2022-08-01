В июне ВСУ удалось с минимальными потерями выйти из окружения в Луганской области, - ОВА

В июне в Луганской области ВСУ во время ухода из Золотого удалось предотвратить трагедию уровня Иловайска и Дебальцево.

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

По словам командира первого механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Сергея Мазорчука, из его подразделения вышли 350 бойцов, из других – около полутора тысяч. При выходе в его батальоне погибли только три военнослужащих, пятеро получили ранения.

В конце июня батальоны 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко выходили из района Золотого – Горного. Тогда россияне по обе стороны окружали украинское войско. Наши позиции находились под постоянным прицелом большого количества артиллерии со стороны россиян. Также довольно часто они использовали авиацию.

Когда россияне взяли Новотошковское, ВСУ были вынуждены перегруппироваться и развернуться левее. Если до этого наши военные удерживали пять километров, то после маневра пришлось около десяти. Далее оккупанты взяли Светличное, Нижнее и вышли к Тошковке. В начале июня уже и Попасная, которую ВСУ мужественно обороняли больше трех месяцев, оказалась под контролем врага.

После Попасной россияне захватили Камышеваху и Врубовку. Итак, 19 июня, когда произошел прорыв в Тошковке, стало понятно, что нужно покидать Золотое из-за угрозы кольца. Тогда мог случиться еще один Иловайск или Дебальцево. 20 июня уже было распоряжение отходить через Горное.

«Дело в том, что в Тошковке есть террикон, где россияне тогда заняли круговую оборону и фактически перегородили центральную трассу, по которой украинским бойцам подвозили помощь. Оставалась только полевая дорога протяженностью в десять километров. Украинские бойцы пытались ехать через Новоивановку, где оставалась подконтрольной часть дороги. Тогда же хотели эвакуировать наших раненых. Ехали по двум машинам и попали под артиллерийский обстрел. Одна машина сгорела. К счастью, все остались живы. После этого начали планировать для выхода другую дорогу», - рассказали в ОВА.

Во время ухода из Золотого сначала заняли оборону в окрестностях Горного. Это был подготовительный этап выхода в сторону Лоскутовки – Лисичанска. Но в тот же день россияне совершили продвижение по полевым дорогам и вышли в поселок в двух километрах от Лоскутовки. Тогда коридор оставался всего в четыре-пять километров.

Украинские военные выходили ночью в несколько этапов. В период с 20:00 21 июня подразделения уже начали постепенно оттягиваться из Золотого – Горного. Пехота ехала автомобилями несколько километров, а дальше шли пешком в Лисичанск ориентировочно 17-20 километров. Группы насчитывали не больше 40 человек.

В 3:20, когда стало светать, на позициях еще осталась техника и 70 военных. Это была последняя группа – пехота выходила на броне. Всех на технике не вывозили, потому что колонну обычно обстреливает артиллерия. Технику тоже выводили двумя колоннами. Совершили маневр, минимизировавший влияние вражеской артиллерии по колонне. Дальше между Волчеяровкой и Лоскутовкой снова попали почти в окружение. В ВСУ был на позиции танк в качестве огневой засады. Он успел подбить три танка и один БТР противника – благодаря этому удалось выйти. В день выхода ВСУ россияне зашли в Лоскутовку и кольцо закрылось.