В Купянске предателями оказались действующий и бывший мэры

Псевдоглаве оккупированной Купянской ОТГ в Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый Владимир Демченко, бывший мэром Купянска с 2010 по 2015 год (избрался от Партии регионов), добровольно перешел на сторону оккупантов. Он согласился на предложение представителей россии и занял псевдодолжность так называемого председателя Петропавловской ОТГ Купянского района.

Как сообщалось, городской голова Купянска Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе. Позже он бежал в россию и, по данным украинской власти, был арестован.