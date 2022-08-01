«Призываем рф немедленно отвести военных»: 42 страны требуют, чтобы оккупанты ушли с Запорожской АЭС

42 страны мира призвали россия вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для безопасной работы АЭС.

Об этом сообщает «Европейская правда».

К заявлению присоединились все члены ЕС и Евросоюз как отдельный подписант, Норвегия, Британия, Исландия, США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Грузия, Молдова, Черногория, Лихтенштейн, Северная Македония и Турция.

Страны напоминают, что агрессия России против Украины является грубым нарушением международного права и Хартии ООН, а контроль России над ЗАЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности.

«Развертывание российских военных и вооружение на территории станции – неприемлемо и является игнорированием принципов безопасности и предотвращения рисков, которые все члены МАГАТЭ обязались уважать. Призываем РФ немедленно отвести военных и другой неуполномоченный персонал из ЗАЭС и прилегающей территории, как и со всей территории Украины, чтобы оператор и украинские органы власти могли возобновить суверенные обязательства в пределах международно признанных границ Украины и чтобы легитимный персонал (станции) мог выполнять свои обязанности без внешнего вмешательства, угроз и тяжелых условий работы. Это также позволит для МАГАТЭ проведение верификации в соответствии с обязательствами Украины по мерам предосторожности – в безопасных условиях и своевременно», - подчеркивают подписанты.

Страны добавляют, что вторжение России в Украину и пребывание российских военных на АЭС несомненно повысили риск ядерных инцидентов. Они также осуждают попытки России через дезинформацию оправдать свои противоправные действия в Украине.