ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский поблагодарил разведчиков и журналистов, помогающих установить имена российских военных преступников

Уже 173-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 14 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 15 августа.

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00:22 Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает установить имена российских военных преступников.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Я благодарен нашим разведчикам, стражам порядка, журналистам и всем, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство... Все эти нелюди будут обязательно отвечать, - сказал Зеленский.



00:18 Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео, как бойцы ТРО уничтожили российский танк.