Украина много раз предлагала мирные переговоры, но рф выбрала террор, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не стремится закончить войну, а потому продолжает террор.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но пока Россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-то достичь разными формами шантажа. Не сможет.

- Следовательно, мы должны защищаться, должны отвечать на каждое проявление террора, на все обстрелы – на жестокие обстрелы, которые не прекращаются ни одного дня. К сожалению, у нас есть потери, но мы должны бороться на всех уровнях, на всех фронтах, максимально усиливать наше государство… Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет россия, а значит, тем меньше времени будет продолжаться эта война. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор, - сказал Зеленский.