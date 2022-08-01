На фронте погиб один из лучших украинских летчиков Антон Листопад

На войне с российскими захватчиками погиб Антон Листопад, которого в 2019 году признали лучшим лётчиком Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает физико-технический лицей Ивано-Франковска, выпускником которого был Антон.

«Миллионы украинцев с восхищением и гордостью наблюдали в день 30-летия Независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что «дорога Антона за штурвал истребителя была непростая, но осмысленная», стать летчиком было мечтой юноши и он упорно шёл к ней.

Известно, что Антон Листопад был участником боевых действий на востоке Украины, в 2019 году он был признан лучшим летчиком Воздушных Сил ВСУ.

С первых минут широкомасштабного вторжения россиян капитан Антон Листопад встал на защиту Украины.

За несколько дней до гибели Листопад был отмечен Президентом Владимиром Зеленским высокой государственной наградой – орденом за мужество 3 степени.

Напомним, что ранее Подоляк заявил, что потери ВСУ уменьшились в три раза, ежедневно на фронте погибают 30-50 украинских защитников.