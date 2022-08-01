СБУ прогнала из Украины двух российских криминальных авторитетов, пытавшихся попасть в киевские добробаты

СБУ разоблачила криминальных авторитетов из рф, которые пытались вступить в добровольческие батальоны Киева.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Один из задержанных оказался гражданином рф, который находился в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. В этой связи у него был запрет на въезд в наше государство.

Другим злоумышленником является российский рецидивист, неоднократно приговоренный к тюремному заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили потенциальную угрозу и задержали обоих злоумышленников.

Для недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины.

Подрывную деятельность врага предотвратили сотрудники Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.

Напомним, как в Одессе СБУ задержала членов криминальных группировок, которые сотрудничали с рф – один даже пошел в территориальную оборону, чтобы собирать информацию.